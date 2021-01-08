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Manisa’da jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi sebebiyle anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.
MANİSA 08.01.2021, 13:15
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Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi sebebiyle anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Karademir, korona virüs pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verdi. 3 oturum halinde toplam 222 öğrenciye verilen eğitimde; trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul servislerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi ile bisiklete binme kuralları anlatıldı.Pandemi sürecinde öğrencilerin trafik eğitiminden geri kalmamalarını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.
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