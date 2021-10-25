Manisa’da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Manisa’da Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 bin 333 öğrenciye trafik eğitimi, 493 öğreniciye ise "Trafik Dedektifleri Kimlik Kartı" verildi.

Manisa’da 4-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından eğitimler düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde proje kapsamında eşitli okullarda 2’nci sınıfta eğitim gören bin 209 öğrenciye, 7’nci sınıfta eğitim gören 720 öğrenciye ve 9’uncu sınıfta eğitim gören 404 öğrenciye olmak üzere toplam 2 bin 333 öğrenciye eğitim verildi.

Ayrıca Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı, Selimşahlar ve Karaoğlanlı mahallelerinde bulunan ilköğretim okullarında 50 öğretmen ve 493 öğrenciye Trafik Dedektifleri eğitimi verilerek öğrencilere düzenlenen "Trafik Dedektifleri Kimlik Kartı" dağıtıldı.

Motosikletli Asayiş Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı "Köpek unsuru" ve kadın astsubayların da bulunduğu jandarma tanıtım faaliyetleri de okullarda gerçekleştirildi.