banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Manisa’da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla Turgutlu ilçesinde denetleme yaptı.

MANİSA 27.09.2021, 15:20
Manisa’da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla Turgutlu ilçesinde denetleme yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ın talimatıyla Manisa il genelinde motosikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapacak özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip tarafından yapılan denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerle motosiklet kazalarının en aza indirilerek, olası kazalar sonucu ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 426 motosiklet ve motorlu bisikletin kontrol edildiği denetlemelerde 125 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi, UYAP kaydı (basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve dolandırıcılık suçu) bulunan 3 şahıs ile çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet yakalanarak adli işlem yapılmak üzere asayiş ekiplerine teslim edildi. Öte yandan ekipler tarafından 865 yol kullanıcısına "güvenli sürüş kuralları" konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

3 jandarma motosikletli trafik timi, 3 jandarma motosikletli asayiş timi, 1 jandarma trafik timi, 3 jandarma asayiş timi olmak üzere 10 tim, 32 personel denetime katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. İstanbulspor 6 7
13. Samsunspor 5 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0