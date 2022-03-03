Manisa’da ‘İstanbul Bahçe ve Çiçek’ resim sergisi açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve ANG (Ali Nihat Gökyiğit) Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Manisa’da İstanbul Bahçe ve Çiçekleri Resim Sergisi” açılışı MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Öğrenci Merkezinde Vali Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışına, Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, ANG Vakfı Başkanı Kenan Kaya, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan ANG Vakfı Başkanı Kenan Kaya ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa’da İstanbul Bahçe ve Çiçekleri Sergisine ilişkin bilgi vererek çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmada, “Özellikle kent hayatı yaşayanların doğaya, çiçeğe özlemleri var. Bu özlemi evlerimizde küçücük saksılarda yetiştirdiğimiz çiçeklerle gidermeye çalışıyoruz. Ama doğada ki tüm flora yapısının iliklerimize kadar işlemiş olmasından dolayı bu bize yeterli gelmiyor. Ülkemizin florası oldukça zengin ve insanlarımız geçmişten günümüze kadar doğal yapıyla iç içe yaşamışlar. Doğa; sanatımıza ve kültürümüze yansımış bu sebeple eserlerimizde doğadan izleri sıklıkla görüyoruz. Bu tür etkinliklerin doğaya ilişkin farkındalık oluşturulması, bütün şehirlerimizin bahçe kültürü ve çiçek kültürü ile donatılmış şehirler haline gelmesine vesile olmasını temenni ediyor, serginin açılmasında emeği geçen ANG Vakfı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta, sergide emeği geçenlere teşekkür belgelerinin verilmesi sonrasında Vali Karadeniz, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç ve katılımcılar tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Program serginin gezilmesi ile son buldu.

“İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" etkinlikleri arasında yer alan serginin hazırlanmasında 17 müze, 10 kütüphane dahil çeşitli kaynaklardan yararlanıldı. Sergi ile İstanbul’un çok az bilinen ama çok yücelmiş bahçe ve çiçek kültürü 152 adet eser ile tanıtılıyor. Bugüne kadar yurtiçinde 66 farklı mekânda vatandaşların beğenisine sunulan sergi Hollanda ile ilişkilerin başlamasının 400. yılı anısına Lahey’de de sergilenmişti.