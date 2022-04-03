Manisa’da iş garantili eğitime büyük yatırım

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yatırımlarına ilişkin konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’da eğitim hayatına 400 milyon lira yatırımla 7 okul, 2 pansiyon ve 9 atölye binası kazandırılacağını söyledi. Baybatur, sanayi ve bilgi devrimini birlikte yürüten Türkiye’de sanayicinin nitelikli ara eleman ihtiyacına yanıt verecek 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de yatırımlar arasında yer aldığını ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eğitim binalarının yerine depreme karşı son derece güvenli, öğrencilerin akademik, sosyal, sportif ve kültürel yönlerini ön plana alan ve bu yöndeki becerilerini öne çıkaran yeterli fiziki alt yapıya sahip modern eğitim binaları inşa edileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yatırımlarına ilişkin konuşan Baybatur, okullarda akıllı tahta alt yapısına sahip dersliklerin yanı sıra zenginleştirilmiş kütüphane, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, resim atölyesi, müzik atölyesi, beden eğitimi salonu, konferans salonu, yemekhane ve kantin gibi birçok donatının yer alacağını söyledi. Manisa’da eğitim hayatına 400 milyon lira yatırımla 7 okul, 2 pansiyon ve 9 atölye binası kazandırılacağını ifade eden Baybatur, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması politikasına uygun olarak 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. Mesleki okulların, sanayi ve bilgi devrimini birlikte yürüten Türkiye’de sanayicinin nitelikli ara eleman ihtiyacına yanıt verecek şekilde planlandığını kaydeden Baybatur, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının en çok ihtiyaç duyduğu makine, metal, elektrik ve elektronik, endüstriyel otomasyon gibi alanlarda eğitim verileceğini dile getirdi. Otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi, motor teknolojileri alanı ile özellikle elektrikli otomotiv dalının Manisa için çok önemli olduğunu vurgulayan Baybatur, teknoloji ve sanayideki gelişmelere entegreli olarak işletme ortamlarını aratmayacak şekilde öğrencilerin mesleki eğitimlerini en iyi alacakları fiziki yapıların oluşturulacağını ifade etti. Türk ekonomisinin daha çok üretimle, sanayinin gelişmesiyle sağlıklı kalkınma hamleleri gerçekleştirebileceğini kaydeden Baybatur, iş garantili olarak da bilinen okulların projelerinin okul yöneticileri başta olmak üzere alan öğretmenleri, öğrenci temsilcileri ve işletmelerin görüşleri alınarak hazırlanacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı Devlet Yatırım Programı çerçevesinde programa alınan okullar arasında Yunusemre Cumhuriyet Anadolu Lisesi (32 derslik), Şehzadeler Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (32 derslik), Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu (150 öğrencilik), Turgutlu Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (24 derslik+ 200 öğrencilik pansiyon), Akhisar Anadolu Lisesi (24 derslik), Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (32 derslik+ 5 Atölye binası), Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 derslik), Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 derslik+ 4 Atölye binası) yer alıyor.