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Manisa’da inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MANİSA 22.02.2022, 16:20
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksoy Mahallesi 233 Sokak’ta bulunan bir inşaatta hırsızlık olayı meydana geldi. İnşaat malzemelerinin çalındığına yönelik şikayet üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, yapılan çalışmalar ve kamera kayıtlarından şüphelinin K.A (49) olduğunu tespit etti. Benzer suçlardan kaydı olan şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.