Manisa’da İklim ve Eylem Planı çalışmaları başladı

İklim değişikliği ve kuraklığa karşı önemli bir adım atarak ’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında kurum ve kuruluşların katılımı ile paydaş bilgilendirme çalıştayı gerçekleştirdi. Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “İklim değişikliğinin etkilerini açıkça yaşamaya başladığımız bu dönemde şehrimizi bu etkilere karşı dirençli kılabilmek için yol haritamızı belirlemek öncelikli hedefimizdir” ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık, aşırı yağışlar, taşkınlar ile kentsel ısı adası etkisi konularında, Manisa’nın karşı karşıya olduğu tehditler ve alınması gereken önlemlerle ilgili ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, kurum ve kuruluşların katılımı ile BESOT Konferans Salonu’nda paydaş bilgilendirme çalıştayı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Şehrimizin sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dirençli bir şehir olması yolunda sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planı hazırlıklarına Avrupa Birliği ve Dünya Bankası finansal ve teknik desteği ile İlbank Koordinatörlüğünde başlamış bulunmaktayız. Hedefimiz şehrimizde 2030 yılında mevcut duruma kıyasla yüzde 40 emisyon salınımını azaltmaktır. İklim değişikliğinin etkilerini açıkça yaşamaya başladığımız bu dönemde şehrimizi bu etkilere karşı dirençli kılabilmek için yol haritamızı belirlemek öncelikli hedefimizdir. Bu yolda siz paydaşlarımızın desteği çok kıymetlidir. Özellikle mevcut durumu analiz edebilmemiz için hızlı ve güvenli bir şekilde veri toplanması çok önemlidir. Bu konuda desteğinizin tam olacağına güvenmekteyiz” dedi. Yalçınkaya’nın konuşmasının ardından projenin yürütüleceği şirket ve ilgili kurum yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi.