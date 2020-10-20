Manisa’da hayvanlar için su kaynağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesinde bulunan belirli bir bölgede yaylım gösteren büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına su kaynağı olabilecek 20 metre beton sıvat yapımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesinde bulunan belirli bir bölgede yaylım gösteren büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına su kaynağı olabilecek beton sıvat yapımı tamamlandı.

Emlakdere Mahallesinde yapımı tamamlanan sıvat için Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, “Mahallemizde hayvanlarımızı sulama anlamında sıkıntı çekmekteydik. Ancak Büyükşehir sayesinde su sıkıntımız kalmayacak. Halen orman izinleri devam eden süreç tamamlandığında ise 2 adet hayvan içme suyu göletine kavuşacağız. Bunun dışında kendi çabalarımızla suyu biriktirerek hayvanlarımıza içtirdiğimiz su kaynağına Büyükşehir Belediyemiz sıvat yapımı gerçekleştirdi. Şu anda hayvanlarımız çok daha temiz bir su içecek. Yapılan yatırımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta’ya ve ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, “Tarımsal devamlılığının sağlanması için hayvan üreticilerimizin yanında olmaya ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.