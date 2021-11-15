Manisa’da ‘Gün Işığım’ resim sergisi açıldı

Manisalı amatör ressam Gülay Özden’in hazırladığı 42 eserlik "Gün Işığım" adlı resim sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda amatör ressam Gülay Özden’in hazırladığı 42 eserlik resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası “Gün Işığım” isimli resim sergisi katılımcılar tarafından tek tek incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde aldığı resim kursları sonrasında yaptığı eserleri, sergilemekten mutlu olduğunu belirten amatör ressam Gülay Özden, “Karakalem ve yağlı boya olmak üzere 42 parçadan oluşan çalışmalarımı, resim meraklılarının beğenisine sunmak istedim. Bu güzel salonda çalışmalarımı sergileme fırsatı verdikleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ederim” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da, yaptığı çalışmalardan ötürü Özden’i tebrik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan ve konuklar katıldı.