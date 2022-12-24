Manisa’da Gördesli Makbule rüzgarı

Milli Mücadelenin kadın kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule Efe anısına hazırlanan ’Gördes’in Yiğit Kızı Asker Makbule’ isimli tiyatro oyununu Manisa’da sergilendi. Yunusemre Millet Çarşısında sahnelenen tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Manisa Gördesliler Derneği’nin organizasyonuyla Manisa’da sahnelenen tiyatro gösterimini; Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Yunusemre Belediyesi Başkan Vekili Arif Alkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Hasan Ertekin ve çok sayıda vatandaş izledi. Tiyatro oyunu için salonun tam kapasiteyle dolması ise dikkat çekti.

Milli Mücadele Kahramanlarından Gördesli Makbule’nin hayatının konu edildiği ’Asker Makbule’ tiyatro oyunu yaklaşık 2 saat sürdü. Asker Makbule’nin kurtuluş mücadelesindeki rolünü anlatan oyun, salonu dolduran seyirciler tarafından büyük bir coşkuyla ayakta alkışlandı.

Makbule Hanım’ın anısına Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde hazırlanan tiyatro oyunu 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde 29’uncu kez sahnelendi. Manisa ve merkez ve ilçelerinin tamamında sahnelenen tiyatro oyunu; Ankara, Kütahya, Balıkesir ve Kocaeli gibi illerde de sahne aldı. Sahne aldığı her yerde büyük bir beğeni toplayan tiyatro oyunu tüm izleyicilerin beğenisini topluyor.

Tiyatro gösteriminin ardından oyunculara çeşitli hediyeler takdim edilirken yaptığı konuşmada tüm izleyicilere ve tiyatro ekibine teşekkür eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bugün burada 29’uncu oyunumuzu sergiledik. Ekibimizi yalnız bırakmamak adına tüm oyunlara katılmaya çalışıyoruz. Burada mükemmel bir emek var. Şanlı bir tarih var. Bu tarz kültürel etkinlikler şanlı tarihimizi gelecek nesillere taşımamız ve aktarmamız açısından çok önemli. Makbule Hanım’ın şehadetinin 100’üncü yılı münasebetiyle birçok faaliyet gerçekleştirdik. Tiyatro gösterimi, film gösterimi ve birçok kitap basımı yapıldı. Tiyatro ekibimiz 1 yıldır çok yoğun şekilde çalışıyor. Huzurlarınızda ekibimize bir kez daha teşekkür ediyor, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi ise bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Hasan Ertekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ve Prof. Dr. Sami İlker de yaptıkları konuşmalarında tiyatro ekibine ve büyük bir katılım sağlayan izleyicilere teşekkür etti.