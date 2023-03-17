Manisa’da “Genç ne sever” projesine yoğun ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, “Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme” ilkesinden hareketle, “Genç Ne Sever” projesi dahilinde Manisa’da gençlere voleybol, basketbol, masa tenisi ve dart eğitimleri verildi.

Türkiye’nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Genç Ne Sever” projesi dahilinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik basketbol, voleybol, masa tenisi ve dart eğitimleri verildi.

Eğitim sonunda branşlara özgü yarışmalara düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen Genç Ne Sever” projesi Manisa’da uzman antrenörler eşliğinde başlatılan kurslara gençler yoğun ilgi gösterdi.