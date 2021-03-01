Manisa’da ‘Geleneksel Türk okçuluğu Eğitimi’ne yoğun ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi Manisa’da da başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezlerinde verilen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ eğitimleri, gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Geleneksel Türk Okçuluğu’nun tarihi derinliklere sahip bir ata sporu olduğunu belirterek, "Okçuluk, insan bedeni ve ruhuna katkısının yanında bizim için tarihi bir misyondur. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, bizler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Bakanlığımız sayesinde bu bilinçle gençlerimiz atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi’nde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalarımız gruplar halinde devam ediyor. Bu tarihi spora ilgi duyan tüm gençlerimizi kurslara bekliyoruz." diye konuştu.