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Manisa’da evin çatısına düşen yıldırım, yangına neden oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinden bir evin çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

MANİSA 12.10.2021, 12:23
Manisa’da evin çatısına düşen yıldırım, yangına neden oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinden bir evin çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Küçüksümbüller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut A.’ya ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü evdeki ahşap parçalar birden tutuşmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay nedeniyle yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

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