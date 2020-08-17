Manisa’da engellilere özel atıcılık kursu
MANİSA’DA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞEHZADELER HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE 10-25 YAŞ ARASI BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN ATICILIK KURSU AÇILACAK.
Manisa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde 10-25 yaş arası bedensel engelliler için atıcılık kursu açılacak.
Manisa’da bedensel engellilerin sportif faaliyetlerden geri kalmaması amacıyla yola çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yeni bir kursun açılması için çalışmalarına başladı. Her iki kurum iş birliğinde 10-25 yaş arası bedensel engellilere yönelik atıcılık kursu açılacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek branşta kursta kullanılan tüm malzemelere her seans sonrasında dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Son müracaat tarihinin 19 Ağustos olan kursun antrenörlüğünü de Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı Antrönürü Hilal Tınaz Mermerli yapacak.
Öte yandan bireysel bir spor olan atıcılıkta kursa katılmak isteye bedensel engelli bireyler belirtilen gün ve saatlerden kendisine uygun gün ve saati seçerek gelebilecek.
Poligon silah malzeme tanıtımı, emniyet kuralları, atıcılık tarihi, temel atıcılık teknikleri pozisyon öğretimi, havalı tabanca ve havalı tüfek eğitimi, atıcılıkta yapılan fiziksel ve zihinsel çalışmalar gibi içeriklerden hazırlanan kurs Manisa Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gediz Spor Salonları Erdoğan Karaöz Havalı Silahlar Atış Poligonunda gerçekleştirilecek.
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