Manisa’da en çok kan bağışçısı getiren öğrenciye bisiklet hediye edilecek

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde "Manisa kanım sana feda" projesinde ilk etkinlik gerçekleştirildi. Kampanya boyunca ortaokullarda en fazla kan bağışçısı getiren öğrenciye bisiklet, ilkokullarda ise öğrenciye özel yapılmış madalya takdimi yapılacağı bildirildi.

Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, proje koordinatörü Murat Mehmet Güler, Okul Müdürü Musa Murat Orhan, Kızılay Manisa Turgutlu koordinatörü Sibel Güngören katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, "Çok anlamlı bir projeye adım attık, proje sayesinde öğrencilerimiz kan bağışının önemini ve doğal bir süreç olduğunu kavrarken bağışçı olan velilerimizden aldığımız kan ile de şifa bekleyen hastalarımıza hayat olmaya çalışıyoruz. Bugün ilk olarak Samiye Nuri Sevil Ortaokulunda projemize adım attık ve eğitim öğretim yılı boyunca her hafta bir okulumuzda bu projeye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Projede etkinlik yapılan ortaokullarda en çok bağışçı getiren öğrenciye hayırseverler tarafından finansman edilmiş birer bisiklet hediye edilecek, ilkokullarda ise her iki bağışçı getiren öğrenciye özel yaptırılmış madalya hediye edileceği bilgisi verildi.