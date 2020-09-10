banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün

Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi

MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ BAŞKANLIĞINDA İL GENELİNDE EĞİTİM ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ.

MANİSA 10.09.2020, 16:12
1
Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında il genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar görüşüldü.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa il genelindeki eğitim yatırımları görüşüldü. Toplantıda il genelinde YİKOB tarafından ihale edilecek olan okullar ile TOKİ tarafından yapılacak olan okulların durumu, YİKOB Kırsal Altyapı Programı doğrultusunda Kırkağaç İlçesi Güvendik Mahallesinde 1 derslikli prefabrik ilköğretim okulu, İlyaslar Mahallesinde 1 derslikli prefabrik anasınıfı yapılmasına ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca okullarda ki güçlendirme çalışmaları ve yıkımı gerçekleştirilmekte olan 30 okulun durumu değerlendirildi.

Valilik Brifing Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgililer katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0