Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında il genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar görüşüldü.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa il genelindeki eğitim yatırımları görüşüldü. Toplantıda il genelinde YİKOB tarafından ihale edilecek olan okullar ile TOKİ tarafından yapılacak olan okulların durumu, YİKOB Kırsal Altyapı Programı doğrultusunda Kırkağaç İlçesi Güvendik Mahallesinde 1 derslikli prefabrik ilköğretim okulu, İlyaslar Mahallesinde 1 derslikli prefabrik anasınıfı yapılmasına ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca okullarda ki güçlendirme çalışmaları ve yıkımı gerçekleştirilmekte olan 30 okulun durumu değerlendirildi.

Valilik Brifing Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgililer katıldı.