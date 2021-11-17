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Manisa’da eğitim-sanayi iş birliği için imzalar atıldı

Manisa’da “Eğitim-Sanayi İş Birliği Protokolü” ile nitelikli istihdam gücünü arttırmaya dayalı proje kapsamında, öncelikle gençlerin mesleki eğitime yönelmesi ve meslek lisesi mezunlarının da yetkinliklerinin arttırılması hedefleniyor.

MANİSA 17.11.2021, 18:21
Manisa’da eğitim-sanayi iş birliği için imzalar atıldı

Manisa’da “Eğitim-Sanayi İş Birliği Protokolü” ile nitelikli istihdam gücünü arttırmaya dayalı proje kapsamında, öncelikle gençlerin mesleki eğitime yönelmesi ve meslek lisesi mezunlarının da yetkinliklerinin arttırılması hedefleniyor.

Manisa’nın genç yeni nesli için, organize sanayi bölgesinde nitelikli istihdam gücünü arttırmaya dayalı proje kapsamında, öncelikle gençlerin mesleki eğitime yönelmesi ve meslek lisesi mezunlarının da yetkinliklerinin arttırılması amacıyla Manisa Valiliği, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında Manisa Eğitim-Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Bugün protokolünü yapacağımız çalışma aslında sadece meslek liselerimizi ve ortaokulları kapsayan kısmı. Özellikle ortaokullardaki ve meslek liselerindeki öğrencilerimizin devamlı sanayiye yönelik hem ziyaret anlamında hem de orada staj yapma anlamında bilgilendirmek. Orada bu çalışmaları yaparak onları sanayiye yönlendirmek. Meslek liselerimizin içini de sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda doldurmak. Bundan sonraki aşamalarımızda mesleki eğitim merkezlerimizi, meslek yüksek okullarımızı da aynı şekilde masaya yatırarak onları da bu çalışmanın içine alarak belki sanayicilerle birebir protokoller imzalayarak onların istediği elemanı doğrudan yetiştirmek projenin ikinci ayağı olmalıdır. Son olarak da genç işsizlerimizi, eğitim öğretim aşamasını tamamlamış ama herhangi bir mesleki eğitim almamış, ya da yetersiz eğitim almış gençlerimizi sanayicimizin ihtiyaçlarını giderecek bir birey haline getirerek iş sahibi olmalarını sağlamak da projenin üçüncü ayağı olmalı. Şu anda aslında benim sanayicilerimizden edindiğim izlenim çok fazla iş gücüne ihtiyaçları var. Karşılayamayacağımız miktarlarda ihtiyaç var. Bunu bir şekilde karşılamamız, yerine getirmemiz ve böylece işsizlerimizi iş sahibi yaparken hem de üretimimizi arttırarak ülke anlamında ekonomimizin gelişmesini sağlayacağız” dedi.

Yeni nesil öğrenciler, yeni nesil araçlarla taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elektrikli araçlarla ücretsiz şekilde öğrencileri organize sanayi bölgesine götürüleceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Özel sektör, kamu, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları noktasında böylesine bir iş birliğinin yapılmış olması mutluluk verici. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut okullarımızdan Manisa Organize Sanayi Bölgesine ulaşımları noktasında elektrikli otobüslerimizle taşıma noktasında ücretsiz hizmet vereceğiz. Önemli olan gençlerimize istihdam noktasında daha iyi günlere yetiştirmek. Gelişen bir organize sanayi bölgemizde yeni açılacak olan alanlarda önümüzdeki süreçlerde fazladan bir iş gücüne ihtiyaç duyacağı net bir şekilde görülüyor. Bu bağlamda gençlerimize sahip çıkmamız en önceliklerimizden bir tanesi” diye konuştu.

Törende konuşan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, “Türkiye 100 milyonluk nüfusa aday bir ülke. Türkiye’de son sayımlara göre 30 milyondan fazla 18-20 yaş altı gencimiz var. Bizim en büyük sermayemiz ve kimsenin kavuşamayacağı bir sermaye bu. Bunu eğitimle taçlandırarak üretime yansıtmamız lazım. Bu nedenle de en azından bir farkındalık oluşturmak, ilgiyi arttırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Vatandaşlarda eskiden kalma bir küçük görme gibi bir psikoloji de var. Meslek liseleri ne yazık ki belirli bir dönem soğutuldu. Ama bunun yeniden canlandırılması ve değerli kılınması için hem ülkemize hem şehrimize katkı olacağını düşünüyoruz. Bu protokol vesilesiyle hem öğrencilere, rehberlerine ve diğer eğitmenlerine bölgemizi bölge firmalarımızı tanıtacak. Aldıkları deneyim ile onlara bir kariyer planlaması yapması yönünde zihinlerine bir ışık yakmak ve ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan niteliklendirilmiş iş gücü kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflarca protokol imza altına alındı.

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