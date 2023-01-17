Manisa’da eğitim camiasının acı günü

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören sevilen öğretmen hayatını kaybetti.

Manisa’nın Selendi ilçesinin eğitim camiası gelen acı haberle yıkıldı. İlçeye bağlı Atatürk ilkokulunda Sınıf öğretmenliği yapan 1 Çocuk Annesi 39 yaşındaki öğretmen Büşra Çıralı 3 yıldır gördüğü kanser tedavisi nedeniyle evinde istirahate çekildi. Evinde fenalaşan Çıralı ilk önce Selendi Devlet Hastanesine, ardından da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çıralı hayatını kaybetti. Öğretmen Büşra Çıralı’nın vefatı ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Çıralı’nın cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra yarın memleketi Sakarya’ya gönderilerek ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında defin edilecek.