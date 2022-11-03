Manisa’da durdurulan otomobilden kokain çıktı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram kokain ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, Muradiye Mahallesi’nde gece 01.00 sıralarında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan B.S.(24) ve Ö.B.(31) isimli şahısların üzerinde yapılan üst aramasında, yaklaşık 30 gram kokain olduğu değerlendirilen madde ve 4 bin 750 TL para ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.