Manisa’da durdurulan otomobilden esrar çıktı

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.A.(26) adlı şüphelinin araç içerisinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aracı takip eden ekipler, Sart Mahallesi Mezarlık mevkiinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisine gizlenmiş 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikata başlandığı öğrenildi.