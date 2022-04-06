Manisa’da domates dikimi başladı

Türkiye’nin önemli domates üretim merkezlerinden olan Manisa’da domates fidelerinin dikimine başlandı.

Lezzetiyle sofraların değişmez ürünleri arasında en başta yer alan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu. Nisan ayının ilk günleriyle birlikte ekimi yapılan domatesin Haziran ayı gibi hasat edilmesi planlanıyor. Dikim çalışmalarına yerinde incelemek amacıyla Ahmetli ilçesini ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa’nın verimli topraklarında havaların ısınmasının ardından çiftçilerin toprağı işleyip domates dikimine başladıklarını söyledi.

Manisa’nın salçalık domates üretiminde ülke genelinde ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken İl Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde yetiştirilen domatesler salçalık, sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. İlimizdeki domates üreticisi sayısı 7 bin 345 kişidir. Manisa’da 2021 yılı verilerine toplam 131 bin 665 dekar alanda domates üretimi gerçekleşmiştir. Bunun 105 bin 225 dekarında salçalık, 26 bin 440 dekarında ise sofralık domates üretimi yapılmıştır. En çok salçalık-kurutmalık domates yetiştirilen ilçelerimiz ise sırasıyla Akhisar, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ve Turgutlu olurken, sofralık domateste ise Turgutlu, Kırkağaç, Sarıgöl, Salihli ilçeleri yer almaktadır. Yeni üretim sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, mahsulü bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

İl Müdürü Öztürk’e incelemelerinde Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Kargın Mahalle Muhtarı Sedat Aydın ve konu sorumlusu teknik personel eşlik etti.