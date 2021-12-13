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Manisa’da ’Din hizmetleri Merkezi’nin temeli dualarla atıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde içinde İl Müftülüğünün de bulunacağı Manisa Din Hizmetleri Merkezi binasının temeli dualarla atıldı.

MANİSA 13.12.2021, 17:30
Manisa’da ’Din hizmetleri Merkezi’nin temeli dualarla atıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde içinde İl Müftülüğünün de bulunacağı Manisa Din Hizmetleri Merkezi binasının temeli dualarla atıldı.

İçinde Manisa İl Müftülüğünün de yer alacağı Manisa Din Hizmetleri Merkezinin temeli Yunusemre ilçesinde düzenlenen törenle atıldı. Manisa Adalet Sarayı yanında devlet millet işbirliği ile yapılacak olan binada Manisa İl Müftülüğü ve Yunusemre İlçe Müftülüğü hizmet binaları, 4-6 yaş Kur’an kursu, hafızlık takip ofisi, gençlik merkezi, ihtiyaç odaklı Kur’an kursu, aile ve dini rehberlik merkezi, diyanet engelsiz merkezi, kütüphane, diyanet yayınevi, hac umre eğitim salonu, sosyal medya stüdyosu, aşevi, tatbikat camii, konferans salonu, otopark bulunacak.

Temel atma törenine Manisa Vali Yardımcıları Aydın Memük, Mevlüt Özmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Köroğlu, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, hayırseverler katıldı. Program Köy Hizmetleri Cami İmam Hatibi Osman Akkuş’un okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, 8 yıllık mazisi olan bir projeyi besmele ile hayata geçireceklerini ve bu hizmetin şehrin manevi hayatına yön vereceğini belirterek, “Toplam kapalı alan olarak 8 bin 100 metrekarelik bir alana sahip. 4 bloktan oluşacak. Uncubozköy’de camiye ihtiyacımız var. Cami ihtiyacımızı da hayırseverlerimizin destekleriyle gidereceğiz” dedi.

Merkezin manevi danışmanlık merkezi olarak hizmet vereceğini açıklayan Müftü Soykök, gençlik merkezinin, ve kütüphanenin de bulunacağını belirterek, Hafızlık Takip Ofisinin de yer alacağını söyledi. Müftü Soykök, hafızlık belgesi aldığı halde milli eğitimde öğretmen olarak çalışan, sanayide işçi olarak çalışan hafızlar için merkezin bir mekan olacağını dile getirdi. Engelli vatandaşlar için yeni merkezin engelsiz bir mekan olacağını da kaydeden Soykök, engellilerin rahat bir şekilde merkezden faydalanabileceğini vurguladı.

Manisa’nın hayırsever bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Müftü Soykök, hayırsever insanların sayesinde binanın tamamlanacağını söyledi.

Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük de, devlet millet işbirliğinin en güzel örneğini burada gördüklerini söyledi. Memük, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra hayırseverlerin de büyük desteği olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da, temel atma törenine katılması beklenen ancak programı nedeniyle katılamayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamlarını iletti. Bircan, mevcut müftülük binasının yeterli olmadığını ifade ederek, Manisa Müftülüğü tarafından çok güzel bir külliyenin kazandırılacağını vurguladı. İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan tarafından yaptırılan duanın ardından merkezin temeli protokol üyelerinin butona basılmasıyla atıldı.

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