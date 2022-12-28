Manisa’da dilencilere göz açtırılmıyor

Yaklaşan yılbaşı hareketliliğini fırsata çevirmeye çalışan dilencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı göz açtırmadı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, şehrin kalabalık yerlerinde vicdani ve insani duyguları istismar eden dilencilere yönelik uygulama yapıldı.

Vatandaşların duygularını istismar ederek para kazanmaya çalışan dilencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı göz açtırmıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin işlek noktalarını mesken tutan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Manisalı vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tarz uygulamalara devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, bu tarz duygu istismarcılarına vatandaşların fırsat vermemesi gerektiğini belirtti.