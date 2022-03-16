banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Manisa’da ‘Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’

Manisa Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni’nde, şehit ailesi ve gazilere madalya ve beratları verildi.

MANİSA 16.03.2022, 18:39
Manisa’da ‘Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’

Manisa Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni’nde, şehit ailesi ve gazilere madalya ve beratları verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Atalarımız bize bu güzel vatanı bırakmışlar. Bu en güzel en değerli yerin de bir bedeli var. İşte zaman zaman maalesef bize bu bedeli ödetmeye çalışıyorlar. 5-6 yıl öncesine gittiğimiz de Türkiye’de ana gündem maddelerimizi sormuş olsaydık terör, terörle mücadele birinci sırada yer alırdı. Bugün en azından ‘çok şükür’ diyebiliyoruz ki artık gündemimizde ilk 5 sırada bile terör ve terörle mücadele yok. Ama o tehlikenin bittiği geçtiği anlamına gelmez. Atalarımızın güzel bir sözü var; ‘Su uyur düşman uyumaz’ demişler. Atalarımızın bu lafıyla biz hep gözümüz açık tetikte vatanımızı savunmak için beklemek, hazırlıklı olmak, güçlü ve birlik içinde olmak zorundayız. Çevremize baktığımızda güneyimizde Suriye, Irak kargaşa içinde. Doğumuzda İran devamlı çevresinde problemler yaşayan bir ülke. Yakında Ermenistan – Azerbaycan savaşı hemen doğumuzda yaşandı. Batımıza baktığımızda Balkanlar kaynayan bir kazan durumunda. Şu anda bir silahlı çatışma yok ama yarın orada hiçbir şey olmayacağı garantisi yok. Devamlı dünyanın bir şey olur beklentisinde baktığı bölgelerden biri. Yunanistan zaten ‘Megali idea’ dedikleri Anadolu’yu da Yunanlaştırma ideasından hiçbir zaman vazgeçmediğini biliyoruz. Kuzeyimizde Ukrayna – Rusya savaşı başladı. Dolayısıyla etrafımız kaynayan bir kazan şeklinde. Böyle bir coğrafya içerisinde rahat bir şekilde şu programı yapabiliyorsak bunu önce şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Eğer onlar bu ülke için seve seve canlarını feda edecek şekilde o mücadeleyi vermemiş olsalardı bizler de o kargaşanın içerisinde olurduk. Ama ben inanıyorum ki bizim devlet olarak millet olarak birlikteliğimiz, gücümüz arttıkça artık bizimle uğraşmak yerine bizimle iş birliği yapmak durumunda olacaklardır. Bunu da yavaş yavaş gördüklerini düşünüyorum” dedi.

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından, 28 Haziran 2020 tarinde Pençe-Kaplan harekatı kapsamında Irak’ta görev yaparken Ekhamur Dağı Güney Üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel adına babası Atalay Yüksel’e, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Kufayr bölgesinde DEAŞ terör örgütünün havan saldırısında gazi olan Turan Demirer’e, 2016 yılında Kayseri’de otobüsüyle çarşı iznine çıktılarında Erciyes Kampüsü mevkiinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında gazi olan Mustafa Uçar’a, 2018 yılında Irak’ın Kuzeyi Batin Tepe Üsbölgesinde ‘Şehit Halil Çetinkaya-2’ operasyonu kapsamında teröristlerce döşenen mayın tuzağında gazi olan Ergün Aktaş’a, devlet övünç madalyası ve beratları takdim edildi.

Madalya ve beratların verilmesinin ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19