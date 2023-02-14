Manisa’da depremzedeler için kayıt masası oluşturuldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan da depremzedelerin bölgeden tahliyesine başlanıldı. Aralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinin de yer aldığı yardım kayıt masası Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde kurularak kayıtların alınmasına başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremden sonra bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Deprem felaketlerinin sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla bölgede bulunan vatandaşların yardımına koştu. Arama-kurtarma çalışmalarından yardım çalışmalarına, araç ve ekipman desteğine kadar deprem bölgesi için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için canla başla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yapılan arama-kurtarma ve ihtiyaçların karşılanması çalışmalarının yanında depremzedelerin bölgeden tahliyeleri de bir yandan devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle bölgeden ayrılan depremzedeler kendilerine yardım edilmesi için oluşturulan kayıt masalarında kayıtlarını yaptırarak ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor. Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde kurulan aralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinin de yar aldığı yardım kayıt masasını ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanlarının de yer aldığı inceleme ziyaretinde Başkanvekili Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin yanında yer alarak, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında imkanları seferber edeceklerini söyledi.