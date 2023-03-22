Manisa’da deprem bölgesi için Ramazan kolisi kampanyası başlatıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, birlik ve beraberliğin perçinlendiği Ramazan bereketini depremzedelerle paylaşmak üzere Valilik öncülüğünde "İftarlarımız Deprem Bölgesine" adlı yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Manisa’dan deprem bölgesine sağlanan yardım ve destekler hız kesmeden devam ediyor. Yardım ve desteklere ilişkin değerlendirme yapmak ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte deprem bölgesine gönderilecek yardımlara ilişkin Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mesut Eser ve Mustafa Yıldız ve yetkililer katıldı. 6 Şubat günü yaşanan ve 11 şehirde büyük yıkımlara sebebiyet veren depremin ilk anlarından itibaren hızlı bir şekilde ekiplerin ve yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmeye başlandığını ifade eden Vali Karadeniz, Manisa’dan deprem bölgesine yapılan yardımların devam ettiğini ve depremzedelerin yaralarını sarmak için Manisalıların güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini söyledi.

Vali Karadeniz, bolluğun, bereketin ve paylaşmanın öneminin daha da arttığı Ramazan ayının başladığını da belirterek, birlik ve beraberliğin daha da perçinlendiği Ramazan bereketini depremzede vatandaşlarla paylaşmak üzere Manisa Valiliği öncülüğünde ‘İftarlarımız Deprem Bölgesine’ adlı yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Kampanya çerçevesinde deprem bölgesine gönderilecek olan Ramazan kolisi yardımları için vatandaşların hem nakdi hem de ayni yardımlarının kabul edileceğini söyleyen Vali Karadeniz, Manisalıların Ramazan ayı boyunca da depremzede vatandaşların yanında olacaklarına inandığını belirterek, tüm Manisalıları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Bu yıl Ramazan ayını, ülkemizde meydana gelen deprem afeti nedeniyle buruk karşılıyoruz. Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet tek yürek olarak yaraların sarılması için büyük özveri gösterdik. Dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayında da aynı birliktelikte bölgede ve şehrimizdeki depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız. El birliğiyle bu yaraların sarılması için Büyükşehir olarak, afetin ilk anından bu yana olduğu gibi, bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantı sonunda Ramazan kolisi kampanyası çerçevesinde yardımda bulunmak isteyen vatandaşların; Manisa Valiliğinin TR40 0001 0001 8844 4065 0050 20 numaralı hesap numarasına gıda kolisi bedeli olan 280 TL’yi nakden ödeyebilecekleri gibi belirlenen içeriklere göre hazırladıkları gıda kolisi yardımlarını da 75. Yıl Gençlik Merkezine teslim edebilecekleri bildirildi.