Manisa’da budanan ağaçlar depremzedeleri ısıtacak

Yaşanan deprem felaketinin ardından hem bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren hem de deprem sonrasında yapılan yardımların dağıtılmasında görev alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’ya gelen depremzedelerin kışı rahat geçirmeleri için de yakacak desteği sağladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için ilk andan itibaren afet bölgesinde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye ekiplerini sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermiş, yardımların dağıtımında görev almıştı. Depremzedelere yapılan gıda, barınma, kıyafet ve ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında bölgedeki ekipleriyle depremzedelerin yaralarını saran Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin bölgeden tahliyesine destek vermişti. Manisa’ya gelen depremzedeleri de tek başına bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin içinde bulundukları kış şartlarından etkilenmemesi için yakacak desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, yine belediye araçlarıyla depremzedelere gönderildi.