Manisa’da bir haftada uyuşturucudan 85 şüpheli yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 24-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 85 şüpheli şahsın yakalandığı ve 4 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 24-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı. Bir haftalık çalışmalarda 65 olayın meydana geldiği bu olaylarda gözaltına alınan 85 şüpheli şahıstan 4’ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları açıklandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 23 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza, 13 adet ectasy hap, 2 gram skunk maddesi, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1.200 TL uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.