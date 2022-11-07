Manisa’da bir haftada uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda son bir haftada gözaltına alınan 82 kişiden 7’si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 55 olayda 82 kişi yakalandı. Çalışmalarda 5 kilo 228 gram esrar maddesi, 5 bin 127 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin maddesi, 17 adet ecstasy hap, 2 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, bin 600 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yakalanan 82 kişiden 7’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.