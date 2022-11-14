Manisa’da bir haftada uyuşturucudan 15 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında son bir haftada yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 7-14 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 59 olayda 109 şüpheli yakalanırken, 15 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 72 kilo 248 gram esrar, 763 adet sentetik ecza, 252 gram metamfetamin maddesi, 45 gram skunk, 44 gram sentetik kannabinoid, 10 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 186 adet sahte alkol, 230 adet sahte bandrol ve etiket, 26 bin 715 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.