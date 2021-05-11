Manisa’da bir ayda 379 bin 764 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı

Manisa Valiliği ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında nisan ayında 379 bin 764 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığını açıkladı. Toplanan geri kazanılabilir atıklar sayesinde 5 bin 339 adet ağacın kesilmesinin önlendiği bildirilirken, 8 bin 794 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdürlüğü tarafından iç mekân geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kağıt, plastik, cam ve metal geri dönüşüm kutuları yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı nisan ayında 379 bin 764 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığı bildirildi. Toplanan atıklar sayesinde Manisa’da toplam 5 bin 339 adet ağacın kesilmekten kurtarıldığı aynı zamanda 1 milyon 529 bin 626 kwh enerji ve 8 bin 794 metreküp su tasarrufu sağlandığı açıklandı.