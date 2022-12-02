Manisa’da bin litre sahte alkol ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından bir ev ve çiftliğe düzenlenen operasyonda bin litre sahte içki ele geçirildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, dün V.H. isimli şahsın ikameti ve çiftliğinde sahte içki üretimine yönelik arama yapıldı. Aramada usulsüz olarak imal edildiği değerlendirilen bin litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.