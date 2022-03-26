Manisa’da besi çiftliğinde yangın

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 15 ton saman ve 2 ton yem zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Alahıdır Mahallesi’nde Mehmet Ak’a ait besi çiftliğinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, 15 ton saman ile 2 ton yem zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.