Manisa’da Berberler ve Kuaförler Odasının yeni başkanı Adem Şahin oldu

Manisa Berberler ve Kuaförler Odasının olağan Genel Kurulunda odanın 16 yıllık başkanı Ali Bartu rakibi Adem Şahin’e karşı seçimi kaybetti. Odanın yeni başkanı olan Adem Şahin ve ekibi zaferini Türk bayrakları ve davullar eşliğinde kutladı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan Adem Şahin oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Ali Bartu, eski başkan Emrullah Demirşah ve Adem Şahin yarıştı. Genel kurulda divan başkanlığını Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Bayram Karakaş, başkan vekilliğini Manisa Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül yaptı. Genel Kurula, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, oda başkanları ve oda üyesi berber ve kuaförler katıldı.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Bayram Karakaş, Manisa’da böyle bir seçime katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu açıkladı. Başkan adayları Ali Bartu, Emrullah Demirşah, Adem Şahin de genel kurulda birer konuşma yaparak genel kurulun berber ve kuaförlere, güzellik salonu uzmanlarına, Manisa’ya hayırlar getirmesini temenni etti. Konuşmaların ardından seçime geçildi. 516 üyenin oy kullandığı seçimde 504 oy geçerli 12 oy da geçersiz sayıldı. Adem Şahin 297 oyla odanın yeni başkanı olurken, odanın 16 yıllık başkanı Ali Bartu 186 oy, odanın eski başkanlarından Emrullah Demirşah ise 21 oy aldı. 2018 yılında yapılan seçimlerde Ali Bartu’ya kaybeden Adem Şahin, bugün yapılan genel kurulla başkanlığa 111 oy farkla ulaştı.

Odanın yeni başkanı Adem Şahin ve onu destekleyenler seçim sonrasında açtıkları Türk bayrakları ve davullar eşliğinde seçim zaferini kutladı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası’nın yeni başkanı Adem Şahin’in yönetiminde Rahime Ecebilgiç, Adem Fidan, Bahri Zana Çakar, Berrin Sevengil, Naim Aydın, Ahmet Karadeniz denetim kurulunda Sevcan Alkan, Derya Cantimur ve Emel Yelin yer aldı.