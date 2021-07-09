Manisa’da bayram öncesi kurbanlıklara sıkı denetim

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Manisa’ya gelen ve Manisa’dan giden kurbanlık hayvanların denetimlerine aralıksız devam ediliyor.

Manisa’da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hem il dışından gelen hem de Manisa’dan diğer illere sevk edilen kurbanlık hayvanlar Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Kurban Bayramı sonuna kadar devam edilecek denetimlere katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, hem hayvanların hastalıklardan korunması hem de vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri için çalışma yaptıklarını söyledi. Manisa Canlı Hayvan Borsasında yapılan denetimlere katılan Öztürk, Kurban pazarını gezerek hayvan satıcılarıyla bir araya geldi. Öztürk, burada yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de COVİD-19 salgını tehlikesi devam etmektedir. Bu nedenle her alanda olduğu gibi kurbanlık hayvan alımı ve bayramda kurban kesimi esnasında da tedbirlere riayet etmek, insan ve toplum sağlığı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlimizde ’Kurban Hizmetleri Komisyonu’ toplanmış, korona virüs kapsamında alınması gereken tedbirler de göz önünde bulundurularak Kurban satış ve kurban kesim yerlerini belirlemiştir. Komisyonca, ilimizde toplam 17 kurban satış yeri ve 34 adet kurban kesim yeri belirlenmiş olup bu yerler İl Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilmiştir. Kurban satış yerlerine hayvan girişleri başlamış olup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizler de satış ve kesim noktalarında denetimler yaparak hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını koruma, zoonotik hastalıklara karşı gerekli önlemleri alma noktasında hizmet vermekteyiz” dedi.

“Kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacaktır”

Kurban Bayramında kurbanlık hayvan sıkıntısının yaşanmayacağını belirten Öztürk, “2020 yılında İlimizde 24 bin 531 adet büyükbaş, 99 bin 750 adet küçükbaş Kurbanlık hayvan kesilmiş olup, 2021 yılı için ilimizde halihazırda 21 bin 660 adet büyükbaş, 105 bin 880 adet küçükbaş Kurbanlık hayvanımız bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer illerden de ilimize kurbanlık hayvan sevkleri olmaktadır. Dolayısıyla ilimizde 2021 yılı Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacaktır” diye konuştu.

Vatandaşların kurbanlıkların tür, ırk ve cinsiyet gibi bilgilerine ulaşabilecekleri uygulama ve internet sitesinin de bulunduğunu belirten Öztürk, “Bakanlığımız, “HaySag” ve “Türkvet” isimli mobil uygulamaları ve https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sitesini aktif olarak kullanıma açmış olup, vatandaşlarımız bu uygulamalardan kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerine ulaşabilirler. Kurban Bayramı ile ilgili posterler ve el broşürleri hazırlanmış olup, il genelinde yaşayan vatandaşlarımızla, üreticilerimizle ve yetiştiricilerimizle paylaşmak adına il ve ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla dağıtımı sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca Kurban kesim yerlerine konulmak üzere Manisa Ticaret Borsamız ile birlikte ‘Kurbanlık Hayvan Kulak Küpesi Toplama Kutuları’ yaptırılmış olup vatandaşlarımızın kestikleri kurbanlık hayvanların küpelerini bu kutulara atmalarını rica ediyoruz. Bu kutularda biriken küpeler bizler tarafından bakanlığımızın kayıt sistemlerinden düşülecek ve hayvancılık istatistiklerimiz güncel tutulacaktır. Manisa Ticaret Borsamıza da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Vatandaşlarımız Kurbanlık hayvanlar ile ilgili her türlü bilgi için il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirler. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Manisa Canlı Hayvan Borsasında gerçekleşen incelemelere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı.