Manisa’da bayram coşkusu fener alayı ve konserle yaşanacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan Fener Alayı ve akabinde gerçekleştirilecek Volkan Konak konserine tüm Manisalıları davet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da bir dizi etkinlik ve anma programlarıyla kutlanacak. 30 Ağustos Salı günü, saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak program, 10.15’te Fatih Sergi Salonu’nda Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışı, 10.30’da Vali Yaşar Karadeniz’in tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek. Saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama programının gerçekleşeceği Zafer Bayramı’nda 12.30’da Garnizon ve Polis şehitlikleri ziyaret edilecek.

Başkan Ergün’den davet

Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fener Alayı düzenlenecek. Sultan Camii önünden başlayacak olan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanacak. Saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Volkan Konak sahne alacak. Zafer Bayramı coşkusunu Manisa’da da en üst seviyede yaşayacaklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızı bayram yerine çevirmek için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum. Fener alayında da bayraklarımızı alarak, şehrimizi kırmızı-beyaza bürüyelim. Bu vesileyle Zafer Bayramı’mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.