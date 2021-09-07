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Manisa’da başarılı sporcular ödüllendirildi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Letonya’nın Riga kentinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda gurur yaşatan judocular Zilan Ertem ile Mehmet Şahin Ertem’i tebrik ederek ödüllendirdi.

MANİSA 07.09.2021, 16:40
Manisa’da başarılı sporcular ödüllendirildi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Letonya’nın Riga kentinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda gurur yaşatan judocular Zilan Ertem ile Mehmet Şahin Ertem’i tebrik ederek ödüllendirdi.


Letonya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda mücadele eden


Manisalı milli judoculardan Zilan Ertem 40 kilogramda Avrupa 2.si, Mehmet Şahin Ertem 50 kilogramda Avrupa 5.si oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı sporcuları ve antrenörleri makamda ağırlayarak ödüllendirdi.


Türk judosuna yetenekli sporcular kazandırmaya devam ettiklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Çok sayıda ülkenin yer aldığı zorlu bir şampiyonadan başarıyla dönen Zilan ve Mehmet Şahin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlayan antrenörlerimizi de kutluyorum. Başarılar çok çalışarak elde edilir. Manisa’dan Türk judosuna yetenekli sporcular kazandırdığımız için son derece mutlu ve gururluyuz" dedi.


Ziyarette İl Müdür Yardımcısı Mustafa Buldu, Judo Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, Antrenör Fatih Akcan ve Erdal Bağaç yer aldı.

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