Manisa’da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 1080 litre şarap ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi desteği ile K.Ç. (57) isimli şahsa ait bağ evinde yapılan adli arama neticesinde yaklaşık 1080 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.