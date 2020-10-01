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Manisa’da badem yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDEDİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN BADEM YÜKLÜ KAMYONET ŞARAMPOLE DÜŞTÜ. KAZADA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İLE YANINDA YOLCU OLARAK BULUNAN BİR KİŞİ YARALANDI.

MANİSA 01.10.2020, 20:38
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Manisa’da badem yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan badem yüklü kamyonet, şarampole düştü. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Narıncalı Süleyman Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme’den Kula yönüne doğru seyir halinde olan Muammer Karaduman (56) idaresindeki 45 RA 0494 plakalı badem yüklü kamyonet, Narıncalı Süleyman Mahallesi civarında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole düştü. Kazada kamyonetin kasasında bulunan badem dolu çuvallar yola saçılırken, kamyonet sürücüsü Karaduman ve kamyonette yolcu olarak bulunan Muammer Ersin (50) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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