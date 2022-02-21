Manisa’da Ayanlar Barajı sulaması tamamlandı

Manisa Selendi’de 9 bin 100 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak “Ayanlar Barajı Sulaması İkmal İnşaatı” tamamlandı.

Manisa Selendi’de 9 bin 100 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak “Ayanlar Barajı Sulaması İkmal İnşaatı” tamamlandı. 2022 sulama sezonu ile birlikte barajdan tarlalara can suyu verileceğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bölge üreticisinin bu yıldan itibaren yılda ortalama 30 milyon lira daha fazla kazanacağını söyledi.

Manisalı üreticilere müjdeli haberi veren Yıldız, "Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile projeyi 2022 yaz sezonuna yetiştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettik. İnşaat kapsamında toplam 33 bin 827 metre boru döşedik. 1 basınç kırıcı vana, 6 hat kapama, 111 su alma vanası, 30 vantuz, 72 tahliye vanası, 43 ayrım yapısı olmak üzere toplam 263 adet sanat yapısı inşa ettik. Bu yıl Ayanlar Barajı’ndan tarlalara ilk kez su vereceğiz. Manisamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ayanlar Barajı Sulamasının devreye girmesi ile bölgede ürün çeşitliliği ve verimin artacağını kaydeden Yıldız, 2022 yılı rakamlarıyla Manisalı üreticilerin ortalama 30 milyon lira ek gelir elde edeceğinin altını çizdi.

Selendi yakınlarındaki Alan Deresi üzerine inşa edilen Ayanlar Barajı’nın gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 41.5 metre olan baraj 4 milyon 950 bin metreküp su depolama hacmine sahip.