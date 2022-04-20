Manisa’da ‘Ateşin Kahramanları’ Alaşehirli öğrencilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor” projesi ile Büyükşehir İtfaiyesi, Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca başlatılan ‘Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlendi. İtfaiyenin çalışma prensibi, müdahale alanları, önemi ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerinin anlatıldığı buluşmada, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı faaliyetlerin yer aldığı sunum da gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, itfaiyecilik konusunda merak ettikleri sorular da yanıtını buldu. Programın sonunda Okul Müdürü Zeki Gündoğdu, İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenlerine günün anısına teşekkür belgesi takdim etti. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gönderdiği hediyeler de öğrencilere takdim edildi.