Manisa’da asfalt rekoru kırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında meclis üyelerine gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz Ergün, il genelinde devam ettikleri asfalt çalışmalarının 45 günde 460 kilometreye ulaştığını belirterek, çalışmaların tamamen Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle sürdürüldüğünü vurguladı, emeği geçen personeline teşekkür etti.

Meclis gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün, Manisa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun komutasındaki kahraman Türk ordusunun büyük zaferinin ardından 26 Mayıs 1919’da Yunan postalıyla kirlenen Manisa’mızın toprakları, 8 Eylül 1922’de temizlenmiş; 3 yıllık esaret, yerini mutluluk ve sevinç gözyaşlarına bırakmıştır. Yunan askerinin kaçarken yakıp virane hale getirdiği bu güzel şehri bu gün bu hale getirmemizi sağlayan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Bu vesileyle Demirci, Selendi, Kula, Sarıgöl, Alaşehir, Gördes, Salihli, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu, Kırkağaç ve Soma ilçelerimizin de kurtuluş yıldönümlerini kutluyorum. Dün itibariyle geride bırakmış olsak da, Zabıta Haftamızı da kutluyorum. Belediyelerin vitrini olan ve önemli bir görev ifa eden başta Büyükşehir Zabıtamız olmak üzere ilçe belediyelerindeki zabıta arkadaşlarıma ve tüm zabıta teşkilatına görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

45 günde 460 kilometre asfalt

19 Eylül Gaziler Günü kutlayan ve Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “19 Eylül Gaziler Günü’nü şimdiden kutlarken, gazilik makamına erişen tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. Asfalt sezonu dolayısıyla ilimiz genelinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Pandemi süreci ve Tüpraş’ın bitüm satışını geçici olarak durdurması gibi nedenlerle ne yazık ki planladığımız süre içerisinde çalışmalarımıza başlayamadık. Yine de ekiplerimizin insan üstü gayreti ve çabasıyla 24 Temmuz’da başladığımız sathi kaplama çalışmalarımızı 45 gün gibi bir sürede, erişilmesi güç bir rekorla 7 Eylül Pazartesi günü itibariyle 460 kilometreye ulaştırdık. Öncelikle emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. 5 ilçede 5 ekibimiz her gün bilfiil çalışıyor ve bunların hepsi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekibinden oluşuyor. Dışarıdan ihale ile almadık. Araç filomuzla ekibimizle gece-gündüz mevsim şartları elverdikçe bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan beton yol çalışmaları da devam ediyor. Beton yolda da şu anda geldiğimiz nokta tam 86 kilometre. Sonuçta hemşerilerimiz, tozdan topraktan kurtulsun. Konforlu yollarda güvenle yolculuk etsin. Tek gayemiz budur. Bu yolları kullanan hemşerilerime hayırlı olsun diyor, kazasız belasız kullanmalarını diliyorum” diye konuştu.

Meclis üyesi Candan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Konuşmasını, Covid-19’a yakalanan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Candan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamlayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Sözlerimi noktalamadan önce, biliyorsunuz insanlık, son yüzyılın en büyük salgınlarından bir tanesi olan koronavirüs salgınıyla mücadele içinde. Ciddi bir tehdit olan ve hayatımızı olumsuz yönde etkileyen bu salgınla mücadelenin en önemli yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uymaktan geçiyor. Kırkağaç’tan Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Candan arkadaşımızın da korona virüse yakalandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımız Mehmet Candan ve tüm hastalara acil şifalar diliyor, bu salgının bir an önce dünya üzerinden gitmesini yüce Allah’tan diliyorum.”

Gördes’e Şehir Müzesi geliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda Gördes’e şehir müzesi yapılması ile ilgili teklif de oybirliğiyle kabul edildi. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Hayri Büke Şehir Müzesi adıyla Gördes’e kazandırılacak müze nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirdi. 40 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, tüm maddelerin oylanmasının ardından söz alan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçeye şehir müzesi yapılması için alınan karar nedeniyle memnuniyetini paylaştı. Akyol, “Hayri Büke Şehir Müzesi ile ilgili destekleriniz nedeniyle sizlere, meclis üyesi arkadaşlarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gördes’te koruma altına alınması gereken en eski binaydı” dedi.

Gördes’teki çalışmalar gündeme geldi

Konunun gündeme getirilmesinde Akyol’un öncü olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Bunu gündeme getirdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak burayı satın alıp, güzel bir müze haline getireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Gündem dışı konuşmalarda özellikle sosyal medyadan da dile getirilen Gördes ilçesine bağlı Sindel yolunun asfaltlanması konusu gündeme geldi. Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes-Salihli yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini ve söz konusu çalışmanın önemini vurgularken, Sindel yolunun da bu yıl sağlam bir şekilde temelinin yapılarak, gelecek yılın asfalt sezonunda asfaltının atılacağını müjdeledi. Konuşmaların ardından 13 Ekim Salı günü, saat 18.00’de toplanmak üzere meclis birleşimine son verildi.