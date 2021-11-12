Manisa’da aranan 15 şahıs yakalandı

Türkiye huzur ve güven uygulaması kapsamında Manisa il genelinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında; 07.30 - 18.00 saatleri arasında tüm ilkokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerine, yakınlarındaki park ve bahçelere, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerlere, umuma açık yerler ile okulla ilişkisi olmadığı halde okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" 359 personelin emniyet mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 3 bin 48 şahış sorgulanırken Şehzadeler ilçesinde 7, Turgutlu ilçesinde 3, Sarıgöl ilçesinde 2, Salihli, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde birer kişi olmak üzere araması bulunan toplam 15 kişi yakalandı. Ayrıca Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 1.827 araç sorgulanırken ve 52 araç sürücüsüne toplam 23 bin 609 TL cezai işlem uygulandı. 200 okul, 17 metruk bina ve 543 işletmede yapılan kontrolde ise olumsuz bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.