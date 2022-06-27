Manisa’da amfi tiyatro çocuk sesleriyle şenlendi

Şehzadeler Belediyesinin her hafta düzenlediği açık hava etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Ersin Karalar ve Konser Adam grubu, amfi tiyatroyu dolduran çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da düzenlenen açık hava etkinlikleri Manisalılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi düzenlenen açık hava etkinliklerinde bu hafta sahneye çıkan Manisalı sanatçı Ersin Karalar ve Konser Adam grubu, amfi tiyatroya gelen vatandaşlara ve çocuklara keyifli zamanlar yaşattı. Manisalı sanatçı Ersin Karalar, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Bir sonraki gün sahne alan Konser Adam grubu ise seslendirdiği çocuk şarkıları ile sahneyi dolduran çocuklara neşeli saatler yaşattı. Sahne performansları ile vatandaşların ve çocukların büyük beğenisini toplayan Konser Adam grubu çocukların çok sevdiği şarkıları seslendirerek onlarla birlikte dans ettiler.