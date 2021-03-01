Manisa’da ’Afet Farkındalık Eğitimleri’ vatandaşların ayağına gidiyor

Manisa AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı dolaşarak deprem ve doğal afetlere karşı vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri 2021 Yılı Afet Eğitim Yılı çalışmalarının korona virüs salgınına denk gelmesi nedeniyle Afet Farkındalık Eğitimlerini vatandaşların ayağına taşıdı. Apartman, site ve evlerin önlerine giden mobil eğitim araçları ile desteklenen faaliyette, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim videoları izletildi. Ayrıca ekipler tarafından ev ziyaretleri kapsamında alınacak tedbirler ve doğru davranışlar hakkında bilgi verildi. Uzun süredir sokaklardan uzak kalan öğrencilerin de unutulmadığı eğitim faaliyetinde, AFAD’ın “Afetlere Hazırım” oyunu ile çocuklara hem çeşitli hediyeler verildi hem de soru cevap yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Deprem anında yapılacaklar, afet çantası, ‘Çök, Kapan, Tutun’ hareketi, güvenli bir şekilde binanın nasıl terkedileceği, yangın, su baskını ve diğer afetler ile ilgili doğru davranışlar ile alınacak tedbirlerin hatırlatıldığı farkındalık eğitimi vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Manisa’nın merkez ve ilçelerinde başlayan çalışma ile 2021 yılı içerisinde deprem ve doğal afetler konusunda il genelinde bütün vatandaşların bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Afet farkındalık eğitiminin önemine değinen İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya “2021 Yılı afet eğitim hazırlık ile çalışmaları kapsamında ilimizde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimleri vermeye çalışıyoruz, amacımız afetlere dirençli bir toplum oluşturmak. Aynı zamanda deprem haftası dönemine de girdik bu kapsamda çalışmamız devam ediyor. Mesai saatleri dışında pandemi kurallarına uyarak vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip onlara küçük bilgiler veriyoruz. Varsa, onların afetle ilgili sorularını öğreniyoruz, doğru, yanlış davranışları tespit ediyoruz. Bu konuda çocuklarımızla eğitici oyunlar oynayarak farkındalık eğitimleri vermek için oyunlarımızla çocuklarımıza ulaşmaya, oyunlar içerisinde bilgiler vermeye çalışıyoruz” dedi.

Kırsal mahalleler dahil, mahalle mahalle köy köy yıl boyunca çalışarak 2021 yılı içerisinde Manisa’da ki tüm kesimlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Karakaya “Yaklaşık iki haftadır 3 bin aileye bu şekilde ulaştık yıl boyunca bu çalışmalarımız devam edecek amacımız yıl içerisinde tüm Manisalılara bu farkındalık eğitimlerini verebilmek” diye konuştu.