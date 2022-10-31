Manisa’da 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 8’incisini düzenleyeceği Uluslararası Yunus Emre Günleri 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan ve bu doğrultuda Uluslararası organizasyonu hayat geçiren Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri’nin bu yıl ki teması “Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü” olacak.

Yaklaşık 1 hafta sürecek etkinlikler 1 Kasım Salı günü Millet Çarşısı Fuaye Alanı’nda Geleneksel Türk İslam El Sanatları Sergisi açılışı ile başlayacak. Aynı günün akşamı Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda Şair ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer Manisalılarla buluşacak. Programda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi’nin anma gecesi yer alırken; Başarılı radyo programcısı Talha Bora Öge, Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, Eğitimci Sıtkı Aslanhan, Yunusemre Kent Tiyatrosu’nun “Nefes mi İstersin, Yoksa Buğday mı?” oyunu izleyicilerle bir araya gelecek. Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti.