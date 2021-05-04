Manisa’da 8 STK’dan her gün 1000 kişiye sıcak iftar yemeği

Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsayan bölgede pandemi başında başlayan ve tamamen gönüllülük esasına dayalı 8 sivil toplum kuruluşu gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek kampanyası, Ramazan Bayramı 3. gününe kadar devam edecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile 8 sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri yemeklerin hazırlandığı yemek fabrikasında bir araya gelerek yapılan hayır çalışması hakkında bilgiler verdi.

Her gün 2 çeşit yemeğin güç birliği oluşturan 8 sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri tarafından tespiti yapılan kişilere ulaştırıldığını kaydeden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak gerek karantinada olan, gerekse de sosyal sebeplerden dolayı yemeğini kendisi yapamayacak durumda olan ailelere günlük sıcak yemek ikramında bulunuyorduk. Ramazan ayının da girmesiyle pandemiden kaynaklı kapanmalarda oluşunca bir güç birliği yoluna girdik. Şu an hali hazırda bin kişinin evine iftar vaktinde sıcak yemek götürüyoruz. Kriterlerimiz çok net, evinde yemek pişirecek alet ve edevatı olanlara sıcak yemek götürmüyoruz, erzak yardımında bulunuyoruz. Hasta, pozitif ya da evinde yemek pişirecek durumu yok, çok yaşlı gibi ekonomik ve sosyal durumları evinde yemek pişirmeye müsait olmayan ailelere sıcak yemek ikramında bulunarak ramazan ayında yardım halkamızı olabildiğince genişlettik. Birlikten rahmet ve bereket doğar diyerek Şehzadeler Belediyemiz ile birlikte toplam 8 kuruluş güç birliği yaptı.” diye konuştu.

Yapılan güç birliğinin pandeminin başladığı 2020 yılında Ramazan ayı öncesinde nisan ve mayıs aylarında da yemek dağıtımını yaptığını anımsatan Başkan Çelik, bu yıl da ramazan ayı başında yemek dağıtımlarının başladığını ve bayramın 3. gününe kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.