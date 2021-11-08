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Manisa’da 7. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 7’ncisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. “Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.” temasıyla 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

MANİSA 08.11.2021, 12:44
Manisa’da 7. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 7’ncisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. “Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.” temasıyla 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bu yıl 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. Programın bu yılki teması, “Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun” olacak. 1 hafta sürecek etkinlikler 11 Kasım Perşembe günü Millet Çarşısı Fuaye Alanında Türk İslam El Sanatları ve Geleneksel Kıyafetler Sergisi’nin açılışı ile başlayacak. Aynı günün akşamı divan edebiyatının en güzel şiir ve beyitlerini kendine has yorumuyla seslendiren Hayati İnanç, söyleşisiyle Manisalılarla buluşacak. Program kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesinin programı, yer alırken; Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü düşünürün gazellerinden oluşan eserleri seslendirecek. Başarılı radyo programcısı Talha Bora Öge, Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, Şair Nurullah Genç ve Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ömer Faruk Altunağa, Tasavvuf Konseri ile Yunusemre Kent Tiyatrosu ise “Nefes mi İstersin, Yoksa Buğday mı?” oyunuyla izleyicilerle buluşacak.

Başkan Çerçi etkinliklere davet etti

Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti. Başkan Çerçi etkinlileri Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştireceklerini belirterek, “Yunus Emre’yi anmak, anlamak, felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak güzel bir organizasyon yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi dolayısıyla yapamamıştık. Bu yıl organizasyonumuzun 7.sini yapacağız. Belediye olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Etkinliklerimizi Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda yapacağız. Vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu güzel etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

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