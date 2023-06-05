Manisa’da 5 Haziran Çevre Günleri etkinlikleri başladı

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park’ta başladı.

Hacivat ve Karagöz’un "Su hayattır’ temalı tiyatro gösterisi ile başlayan etkinlikleri çerçevesinde çevre temalı sergi de gezildi. Atatürk Kent Park’ta düzenlenen etkinliklere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile personeli katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ve çeşitli okullardan gelen minik öğrencilere sahnelenen Hacivat Karagöz tiyatro oyununda çevrenin kirletilmesinin önlenmesi, dişlerin fırçalanması ve su tasarrufuna yönelik bilgiler aktarıldı. Yapılan mini tiyatro gösterisinin ardından öğrenciler çuval yarışı, sandalye kapma ve atıkları uygun geri dönüşüm kutularına atma yarışmaları düzenlendi. Yarışmada öğrenciler doyasıya yarışırken aynı zamanda da su tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik bilgiler edindi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin geri dönüşüm atıklarından yeniden kazandırdığı ürünler de incelendi.