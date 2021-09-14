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Manisa’da 4 bin 217 ağacın kesilmesi önlendi

Manisa’da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Ağustos ayında 4 bin 217 ağacın kesilmesi önlenirken 6 bin 945 metreküp su tasarrufu sağlandı.

MANİSA 14.09.2021, 16:58
Manisa’da 4 bin 217 ağacın kesilmesi önlendi

Manisa’da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Ağustos ayında 4 bin 217 ağacın kesilmesi önlenirken 6 bin 945 metreküp su tasarrufu sağlandı.

Manisa’da Sıfır Atık Projesi kapsamında hem çevre korunuyor hem de ekonomiye büyük katkı sağlanmaya devam ediliyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi geri dönüşüm kutuları yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Ağustos ayında 318 bin 432 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 4 bin 217 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1 milyon 216 bin 7 kwh enerji ve 6 bin 945 metreküp su tasarrufu sağlandı.

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